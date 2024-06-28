إكسترا نيوز تستعرض جهود «حياة كريمة»

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرًا عن جهود مبادرة حياة كريمة في كل أنحاء الجمهورية، وجاء في التقرير: «من بداية ظهورها في عام 2019، و«حياة كريمة» بتضرب أعظم أمثلة الخير والعطاء لخدمة الملايين من أهلنا في كل شبر في أرض مصر، وصلنا لعدد متطوعين أكثر من 45 ألف شخص بيشتغلوا على مدار الساعة لخدمة القرى الأكثر إحتياجًا من خلال 27 مقرا في مختلف أنحاء الجمهورية، ومنافذ بالعشرات موجودة في الجامعات والنوادي الرياضية».

في الدعم الغذائي أطلقنا مشروع صحكوك الأضاحي للسنة الثانية على التوالي، ودعمنا أكثر من 2 مليون مواطن، وأطلقنا مبادرة سبيل لإعداد الوجبات الساخنة، وفي قطاع التمكين الاجتماعي أطلقنا حملة «استهلاك أقل تأثير كبير» لترشيد الطاقة ودعم البيئة، وأطلقنا حملة «تقدر في 10 أيام» لخدمة طلاب الثانوية العامة والتخفيف من أعباء الدروس الخصوصية.

وفي قطاع التمكين الاقتصادي، أطلقنا في حياة كريمة المرحلة الثانية من مشروع «سكر البيوت» وقدمنا مساعدات تشييد وإعادة تأهيل المنازل، بالإضافة الى دعم الحالات الإنسانية، وفي القطاع الصحي، أطلقنا 56 قافلة طبية و28 قافلة بيطرية وقمنا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من المؤسسات الطبية المصرية والعالمية.