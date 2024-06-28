عمرو سعد يعلن تصدر أغنية "الكيميا راكبة" تريند رقم ١

أعلن الفنان عمرو سعد عن تصدر أغنية "الكيميا راكبة"، والتى شارك بها شقيقه المطرب أحمد سعد الغناء والظهور فى الكليب، عن تصدرها تريند رقم ١ بعد طرحها خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر الفنان عمرو سعد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لتصدر الأغنية التريند رقم ١، ليشارك بها جمهوره ومتابعيه ورواد السوشيال ميديا.

وعلق على الصورة "السمعة سابقة، بيت السعد قريباً ونوع جديد من النجاح إن شاء الله".

يشارك الفنان عمرو سعد شقيقة الفنان أحمد سعد فى برنامج جديد بعنوان "بيت السعد"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يشار أن الفنان عمرو سعد يستعد للموسم السينمائى المقبل، من من خلال فيلم "الغربان"، بطولة عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبدالعزيز مخيون، مى عمر، والإخراج ياسين حسن.