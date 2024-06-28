نتنياهو: إذا توصلت لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال لمنازلهم يمكننا التسوية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تل أبيب إذا توصلت لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال لمنازلهم يمكننا التوصل لتسوية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، أكد للمسئولين الأمريكيين أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله، بل تريد التوصل لاتفاق معه إذا كان ذلك ممكنًا.

وأضاف بيان إذاعة جيش الاحتلال عن جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، أن عقد اتفاق يبعد حزب الله عن الحدود سيكون مقبولا بالنسبة لإسرائيل.