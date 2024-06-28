إجلاء 200 جندي إسرائيلي إثر حريق في الضفة الغربية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن إجلاء 200 جندي إسرائيلي في أعقاب وصول النيران التي اندلعت في غابات مجاورة لقاعدة عسكرية في جنوب الضفة الغربية، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وأضحت أن الجيش الإسرائيلي قام بإجلاء الجنود من قاعدة "عتصيون" العسكرية بعد اندلاع حرائق بالقرب منها.

وقالت الصحيفة العبرية أن الحريق امتد إلى داخل القاعدة العسكرية الإسرائيلية وإن طواقم الإطفاء تحاول السيطرة عليه.

ويعمل أكثر من 20 فريق إطفاء، بمساعدة 6 طائرات من سرب "إلعاد"، لإطفاء الحريق في القاعدة الواقعة في كيبوتس كفار عتصيون وفي المناطق الزراعية المجاورة.

ولم يتم إلى حدود الساعة السيطرة على الحريق أو الإعلان عن تسجيل إصابات.