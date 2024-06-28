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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

في الأسبوع العالمي لها.. 10 أطعمة تقيك من الحساسية

أرشيفية
أرشيفية
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يحيي العالم الأسبوع العالمي للحساسية سنويًا في الفترة من 22 إلى 29 يونيو بهدف زيادة الوعي حول الحساسية وأمراض المناعة الذاتية. مع تزايد حالات الحساسية حول العالم، يصبح من الضروري معرفة الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من ردود الفعل التحسسية وتعزيز جهاز المناعة. في هذا التقرير، نستعرض 10 أطعمة يمكن أن تساعدك في تقليل أعراض الحساسية وتعزيز صحتك العامة.

1. الكركم

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الكركم

الفوائد: يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات. يساعد الكركمين في تقليل الالتهاب المزمن الذي يمكن أن يرافق الحساسية. الاستخدام: يمكن إضافة الكركم إلى الحساء، الكاري، العصائر، أو تناوله كمكمل غذائي.

2. الزنجبيل

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الزنجبيل

الفوائد: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة التهيجات في مجرى الأنف والحنجرة والعينين. يساهم الزنجبيل في تعزيز المناعة وتقليل الأعراض التحسسية. الاستخدام: يمكن تناول الزنجبيل في شكل شاي، إضافته إلى العصائر أو الأطعمة المختلفة.

3. البصل

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الفوائد: يحتوي البصل على كيرسيتين، وهو بيوفلافونويد يعمل كمضاد للهستامين الطبيعي، مما يساعد في تقليل الأعراض التحسسية مثل العطس وسيلان الأنف. الاستخدام: يمكن إضافته إلى السلطات، الشوربات، الأطباق المطهية، أو تناوله نيئًا.

4. الطماطم

الطماطم | المحاصيل | بلانتكس

الفوائد: الطماطم غنية بفيتامين C والليكوبين، اللذان يعززان جهاز المناعة ويقللان من الالتهابات. يساعد فيتامين C في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الحساسية. الاستخدام: يمكن تناول الطماطم طازجة في السلطات، مطهية في الصلصات، أو مشوية.

5. الأسماك الدهنية

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الفوائد: الأسماك مثل السلمون، الماكريل، والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل أعراض الحساسية. الاستخدام: يمكن تناول الأسماك مشوية، مطبوخة، أو كجزء من السلطات والمقبلات.

6. البروبيوتيك

البروبيوتيك - مصادره وفوائده واعراضه الجانبية | الطبي

الفوائد: تساعد البروبيوتيك في تحسين صحة الأمعاء وتنظيم جهاز المناعة، مما يقلل من ردود الفعل التحسسية. تساهم البروبيوتيك في الحفاظ على توازن ميكروبات الأمعاء وتعزيز المناعة. الاستخدام: يمكن تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، الكفير، واللبن الرائب.

7. الحمضيات

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الفوائد: الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الليمون، والجريب فروت غنية بفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في تقليل أعراض الحساسية. الاستخدام: يمكن تناول الحمضيات كفاكهة طازجة أو عصائر طازجة.

8. الشاي الأخضر

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الفوائد: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة. يساهم الشاي الأخضر في تقليل الأعراض التحسسية. الاستخدام: يمكن شرب كوب أو كوبين من الشاي الأخضر يوميًا.

9. العسل المحلي

صحيفة الشبيبة | أكثر من 7 أطنان إنتاج العسل المحلي بمحافظة جنوب الباطنة خلال عام 2023

الفوائد: يحتوي العسل على كميات صغيرة من حبوب اللقاح المحلية التي يمكن أن تساعد في بناء مقاومة للحساسية الموسمية. يساعد العسل في تقليل الأعراض التحسسية وتعزيز المناعة. الاستخدام: يمكن تناول ملعقة صغيرة من العسل يوميًا، أو إضافته إلى الشاي أو الأطعمة.

10. الماء

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الفوائد: يساعد شرب الماء في ترطيب الجسم وطرد السموم، مما يمكن أن يقلل من أعراض الحساسية. الحفاظ على الترطيب الجيد يعزز وظيفة الجهاز المناعي. الاستخدام: ينصح بشرب كميات كافية من الماء يوميًا، حوالي 8 أكواب، للحفاظ على الترطيب المثالي.

 

خلال الأسبوع العالمي للحساسية، يمكن أن تلعب التغذية دورًا حيويًا في تحسين جودة الحياة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية. بتضمين هذه الأطعمة العشرة في نظامك الغذائي، يمكنك تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهابات، مما يساعد في التعامل مع أعراض الحساسية بشكل أفضل. دعونا نستغل هذا الأسبوع لزيادة الوعي بأهمية التغذية الصحية ودورها في الوقاية من الحساسية، والعمل معًا نحو مستقبل خالٍ من معاناة الحساسية.

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