"أونروا": أكثر من 625 ألف طفل في غزة حرموا من الدراسة لأكثر من 8 أشهر

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الجمعة، إن أكثر من 625 ألف طفل حرموا من الدراسة لأكثر من 8 أشهر جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت الوكالة على منصة "إكس" أن أكثر من 625 ألف طفل في غزة باتوا خارج المدرسة لأكثر من 8 أشهر، بينهم 300 ألف كانوا من طلبة مدارس الأونروا قبل العدوان.

وأكدت أن "أنشطة اللعب والتعلم التي تقدمها فرق الأونروا مهمة في إعداد الأطفال للعودة إلى المدرسة واستعادة حقهم في التعليم".

وفي السياق، قالت الوكالة الأممية مطلع يونيو الجاري إن "الأطفال في غزة يمرون بكابوس لا نهاية له".

وأوضحت أن "القصف والتهجير القسري ونقص الغذاء والماء وعدم الحصول على التعليم تسبب صدمة لجيل بأكمله".