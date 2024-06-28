بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حريق جراج امتد لعقار بحدائق الأهرام

أصيب 7 أشخاص بحالات اختناق في حريق نشب داخل جراج امتد للطابق الأول بعقار بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل جراج امتد للطابق الأول بعقار بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة كلا من "محمد إبراهيم" 18 سنة، "عبدالله مختار" 64سنة، "فاطمة بشير" 45 سنة، "أحمد رأفت" 38 سنة، "زين عبدالرحمن" عامين، "طارق محمد" 38 سنة، "محمد نشأت" 30 سنة، جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.