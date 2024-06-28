الأهلي يصل استاد القاهرة لخوض مباراة فاركو

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة فاركو التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على معاينة أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

كان كولر قد عقد محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ‏من الدوري الممتاز‎.‎