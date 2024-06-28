عاطل يطلق كلبا شرسا على متسول ويتسبب في وفاته بالجيزة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة الجيزة عندما أقدم عاطل على إطلاق كلب "جيرمن" شرس على متسول وتسبب في عقره ووفاته متأثرا بإصابته وألقي القبض على المتهم.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص في عقده الخامس مصابا بعقر كلب وتوفي بعد 12 يوما متأثرا بإصابته، وبالانتقال والفحـــص تبين أن المتوفي يقوم بأعمال التسول في الشارع وأنه تشاجر مع عاطل والذي أطلق عليه كلب "جيرمن" شرس ملكه مما تسبب في إصابته والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.