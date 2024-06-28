بولندا: الاتفاقية الأمنية مع أوكرانيا على وشك الانتهاء ومن المتوقع توقيعها قبل قمة الناتو المقبلة

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الجمعة، أن الاتفاقية الأمنية بين بلاده وأوكرانيا على وشك الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم توقيعها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” المقرر عقدها في يوليو المقبل في واشنطن.

وشدد توسك، بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على ضرورة الموازنة بين تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا والحفاظ على القدرات الدفاعية لبولندا، موضحا أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين العمل عليها والمتعلقة بصياغة محددة وليس خلافات جوهرية.

وكان زيلينسكي،خلال زيارته إلى بروكسل، قد وقع أيضا اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي تنص على قيام الاتحاد بتزويد أوكرانيا بالدعم السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني والعسكري والدبلوماسي.