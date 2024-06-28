حماس: بناء 5 مستوطنات جديدة إعلان عملي بمواصلة خطط سموتريتش للسيطرة على الضفة

قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان وبناء 5 مستوطنات جديدة إعلان عملي بالمضي في خطط سموتريتش للسيطرة على الضفة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت حركة حماس، أن إجراءات الاحتلال تتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا برفضها والتصدي لها ومواجهة سياسات حكومة المتطرفين الإسرائيليين، وعلى الأمم المتحدة اتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة إلى العمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمثل محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية.