اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وصربيا تدخل حيز التنفيذ أول يوليو

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة أن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وصربيا ستدخل حيز التنفيذ أول يوليو، حيث أكمل البلدان إجراءات الموافقة المحلية الخاصة بهما.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه بموجب الاتفاقية الموقعة في أكتوبر 2023، سيعفى ما يقرب من 90 % من المنتجات المتداولة بين الصين وصربيا من التعريفات الجمركية، بينما سيتمتع أكثر من 60% منها بتعريفات صفرية فور دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، مضيفا أن التعريفات الجمركية على أكثر من 95% من المنتجات سيتم تخفيضها تدريجيا إلى الصفر.

وستعزز الاتفاقية التحديث الشامل للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وستضخ زخما جديدا في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وصربيا وبناء مجتمع مصير مشترك صيني-صربي في العصر الجديد.

وأعلنت لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة الصيني يوم /الخميس/ أن الصين ستفرض معدلات التعريفة الجمركية التي تعهدت بها بموجب اتفاقية للتجارة الحرة وقعت عليها مع صربيا بشأن بعض الواردات من هذا البلد اعتبارا من أول يوليو، وهو نفس اليوم الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. وعقب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستعفي الصين بعض الواردات الصربية من التعريفات الجمركية، وفقا للوزارة.