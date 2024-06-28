المناظرة بين بايدن وترامب.. "بي بي سي" تسلط الضوء على تقدم سن الرئيس الأمريكي.. و"سي إن إن": هناك فجوة كبيرة بين الرجلين

سلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء علي المناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي عقدت فجر الجمعة.

وقالت "بي بي سي" أن أداء بايدن كان غير متماسك خلال المناظرة، كما عززت المناظرة المخاوف بشأن سن الرئيس الأمريكي وقدرته على أداء مهام منصبه.

وقبل المناظرة، أعرب العديد من الأمريكيين عن مخاوفهم بشأن عمر بايدن وأهليته للمنصب، وكشفت المناظرة عن أنهم محقين، حيث لم يستطيع بايدن كسب ثقة الشعب الأمريكي بأدائه الهزيل خلال المناظرة.

وأشارت "بي بي سي" إلي أن إجابات الرئيس الأمريكي علي الأسئلة خلال المناظرة لم تكن واضحة وغير منطقية.

وفي منتصف المناظرة تقريبا، قالت حملة بايدن إن الرئيس الأمريكي كان يعاني من نزلة برد، في محاولة للتغطية علي أدائه خلال المناظرة. وقد يكون يعاني بالفعل من نزلة برد، لكن الأمر بدا أيضا وكأنه عذر.

ولفتت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلي أن بايدن أكبر بثلاث سنوات وسبعة أشهر من ترامب، لكن خلال المناظرة بدت الفجوة بين بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، ومنافسه البالغ من العمر 78 عاما أكبر بكثير.

وقالت الشبكة أن الرئيس الأمريكي كان صوته منخفض للغاية، وكان غير قادر على التعبير عن خلافاته مع ترامب بوضوح. وفي مرحلة ما خلال المناظرة، بعد أن دافع بايدن عن سياسته بشأن الحدود الأمريكية، قال ترامب: "لا أعرف حقا ما قاله في نهاية تلك الجملة. لا أعتقد أنه يعرف ما قاله أيضا،" في إشارة إلي صوته المنخفض وعدم تركيزه.

وخلال المناظرة، كرر ترامب إنكاره بشأن خسارته الانتخابات الرئاسية الماضية. وقال إنه سيقبل نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2024 إذا كانت "عادلة وقانونية"، لكنه كرر بعد ذلك أكاذيبه بشأن التزوير في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وأشارت الشبكة إلي أن المناظرة كانت المرة الأولى التي واجه فيها الرجلان بعضهما البعض منذ عام 2020، كما كانت هذه المرة الأولى في التاريخ التي يواجه فيها رئيس حالي، رئيس سابق في مناظرة. وخاض الرجلان جدالا حول عدد من القضايا، بما في ذلك ملف الإجهاض والهجرة والسياسة الخارجية والتضخم وغير ذلك.

واتخذت المناظرة منعطفا مريرا وشخصيا، حيث سلط بايدن الضوء على إدانات ترامب الجنائية. ورد ترامب أن نجل بايدن، هانتر، أدين مؤخرا أيضا جنائيا. ثم اتهم بايدن، ترامب بممارسة الجنس مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، بينما كانت زوجة ترامب حاملة.

ونفي ترامب ذلك، قائلا: "لم أمارس الجنس مع دانيلز."

كما سلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء علي رد فعل حلفاء بايدن، حيث قال أحدهم: "إنني أشاهدنا نخسر هذه الانتخابات ببطء."

وقالت الصحيفة أن أداء الرئيس الأمريكي أرسل قشعريرة من القلق لدي الديمقراطيين الذين يخشون أن تؤدي خسارة بايدن إلى خسارة مرشحين آخرين.

وقال أحد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين: "علي فريق بايدن إقناعه بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية."

ووصفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أداء بايدن بـ"الكارثي"، لافتة إلي أن الرئيس الأمريكي يواجه دعوات من الديمقراطيين للانسحاب من الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن ترامب لم يتراجع عن تعهداته بمحاكمة أعضاء الكونجرس الأمريكي، بالإضافة إلي بايدن.