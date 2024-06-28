اليوم.. حماقي يحيي أولى حفلات "ليالي مصر"

يحيي اليوم الجمعة الفنان محمد حماقي، حفلاً غنائياً، ضمن سلسلة حفلات ليالي مصر، والتى ستجوب محافظات مصر خلال فصل الصيف، ووقع الاختيار على الفنان محمد حماقي ليكون بداية انطلاق سلسلة حفلات ليالي مصر.

ويقدم الفنان محمد حماقي باقة متنوعة من أفضل اغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، خاصةً وأن حفلات حماقي تحقق نجاح كبير مع كل الحضور من الجماهير.

حفلات "ليالي مصر" تنظمها الشركة المتحدة، لتقدم الحفلات الغنائية لنجوم مصر والعالم العربى، وتجوب المحافظات لتقدم حفلاتها لكل الجمهور المصري، والترويج للسياحة والتعريف بأماكن السياحة الداخلية فى مصر.

تم بيع كافة تذاكر الحفل الليلة للفنان محمد حماقي، ويقام الحفل بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.

يعيش الفنان محمد حماقي حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، بعد التعاقد على عدد من الحفلات الغنائية فى جولة فنية داخل مصر وخارجها.