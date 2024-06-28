الكرملين: آفاق تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لم تشهد أي تحسن بعد تغيير قيادات التكتل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن آفاق تطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي لم تشهد أي تحسن، عقب تغيير قيادات التكتل الأوروبي.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية، “لا نعتقد أن الدبلوماسية الأوروبية ستسلك أي طريق نحو تطبيع العلاقات مع روسيا”، مُضيفًا أن آفاق العلاقات بين موسكو وبروكسل ما زالت سيئة حتى الآن.

وأشار المتحدث، لدى تعليقه على تولي رئيسة ورزاء إستونيا كايا كالاس منصب المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد، إلى أنها “لم تظهر أي ميول دبلوماسية حتى الآن، لكنها تُعرف في روسيا بتصريحاتها اللازعة وأحيانا ما تبدي إدانتها لمعاداة الروس أو ما يعرف بـ(الروسوفوبيا)”.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم على إعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية، وذلك ضمن توزيع المناصب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. كما عين الاشتراكي البرتغالي أنتونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي في القمة التي انعقدت في بروكسل.