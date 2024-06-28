انطلاق قافلة دعوية كبرى من المسجد الكبير بالرياض في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من بقرية أبو سعيد للمناطق النائية بإدارة أوقاف الرياض شرق، حول موضوع "قوة الأوطان"، بحضور ومشاركة الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والدكتور محمد عوض حسانين، مدير إدارة الرياض شرق، والشيخ محمد سعد عبدالوهاب، أمام وخطيب، والشيخ على سعد عبدالوهاب أمام وخطيب، والشيخ محمد على عبدالله طلحة، أمام وخطيب، والشيخ عماد حسن محمد حسن، أمام وخطيب، والشيخ محمود محمد العيسوى، أمام وخطيب، والشيخ على السيد محمد، أمام وخطيب.

وذلك فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير للأطفال بكفر الشيخ تحفيزًا لهم على حفظ القرآن الكريم

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة بالمسجد الكبير بأبو سعيد، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد أبو سعيد، وعقد لقاء الجمعة للطفل بالمسجد الكبير أبو سعيد، وعقد درس للسيدات عقب صلاة الجمعة بعنوان الوعى الرشيد وأثره فى بناء المجتمع بالمسجد الكبير بفرج الكبرى، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور وتم توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير تحفيزًا لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه.

أكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد قد إلتزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.