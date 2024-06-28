ads
الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تفوز ببطولة إفريقيا للدراجات الباراليمبية برصيد 37 ميدالية

جانب من المنافسات
جانب من المنافسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت اليوم منافسات بطولة إفريقيا البارالمبية لدراجات المضمار والطريق التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 28 يوليو الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة 55 لاعبًا يمثلون 6 دول وهي مصر وكينيا والمغرب وموريشيوس، ونيجيريا، والسنغال.
وفازت مصر بالبطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة في سباقات المضمار والطريق.
وشهدت منافسات اليوم الختامي للبطولة إقامة سباقات الطريق والتي أقيمت بطريق القطامية، وحصد منتخب مصر لقب بطولة الطريق بإجمالي 16 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية، و7 فضية، و4 برونزية.
فيما حصد منتخب كينيا 9 ميداليات بواقع 5 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية واحدة، وفاز منتخب السنغال بـ 4 ذهبيات، وفضيتين، وتوج منتخب المغرب بـ 4 ذهبيات، وحصد منتخب موريشيوس فضية واحدة، وتوج منتخب نيجيريا بميدالية برونزية واحدة.
واختتمت أمس منافسات سباقات المضمار والتي حقق منتخب مصر فيها الصدارة بمجموع 21 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.


وبذلك توج منتخب مصر   بلقب بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق بمجموع 37 ميدالية متنوعة، بواقع 15 ذهبية، و16 فضية، و6 برونزيات.
وشهدت البطولة منافسات قوية ، وأشاد رؤساء بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة بمستوى المنافسات والمستوى التنظيمي المميز الذي شهدته البطولة، والذي أكد ريادة مصر وتميزها في تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية القارية والدولية.


من جانبه أعرب الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الاول لرئيس الاتحادين الدولي والعربي عن سعادته بنجاح البطولة، وإشادة جميع المشاركين بالمنافسات القوية والمستوى التنظيمي.


وأشار عزام إلى أن البطولة جاءت ضمن سلسلة بطولات مميزة نظمها الاتحاد الإفريقي للدراجات في الفترة الماضية، عكست جميعها تطور رياضة الدراجات وزيادة قاعدة المشاركين على مستوى القارة السمراء ، وفي ظل الدولة للدراجات وخاصة البارالمبية واهتمام القيادة السياسية مما  انعكس علي نجاح التنظيم  وتتويج المصريين بالبطولات.
فيما أعرب محمد إبراهيم مدرب منتخب مصر عن سعادته بنتائج لاعبي المنتخب في البطولة ونجاحهم في حصد لقبها، مشيرًا إلى أن إقامة النسخة الأولى من هذه البطولة في مصر كان فرصة جيدة لاختبار قدرات العديد من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، والذين سيشكلون نواة لجيل مميز من لاعبي الدراجات الباراليمبيين في المرحلة المقبلة للمنافسة في البطولات العالمية حيث ان هذه البطولة تضيف نقاط جديدة للاعبي منتخب مصر مما  تؤهلهم لكأس العالم  والاولمبياد.

بطولة افريقيا الباراليمبية دراجات المضمار السنغال