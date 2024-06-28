تعليم القاهرة تحصد مركزين بمسابقة "فرسان القراءة" لذوي الهمم

هنأ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة طلاب التحدى ( النور والأمل) لحصولهم على المركز الأول والثالث في مسابقة" فرسان القراءة" معبراً عن مدى سعادته بالتميز والتفوق لأبنائه ذوى الهمم .

كما قدم الشكر لتوجيه عام المكتبات وإدارة التربية الخاصة والمشرفين على جهودهم المبذولة والملموسة مع الطلاب للحصول على المركز الأول والثالث متمنياً لهم دوام الاستمرار وبذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل.

وفازت طالبات مدرسة الأمل بمركزين وهم :

المركز الأول

الطالبة / هاجر إبراهيم مبروك

مدرسة / صلاح الدين السمعى

إدارة / النزهة التعليمية

المركز الثالث

الطالبة / أمنية عرفة سلامة

مدرسة / الأمل بنات بإدارة حلوان التعليمية

وفازت طالبات مدرسة النور بمركز وهو :-

المركز الثالث

الطالب / عمرو اسلام رجب

مدرسة / النور للمكفوفين بإدارة المعصرة التعليمية.