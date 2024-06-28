جميل عفيفي: ثورة 30 يونيو أحدثت اهتماما غير مسبوق بذوي الهمم

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنه أعقب ثورة الـ 30 من يونيو طفرة كبيرة للغاية واهتمام غير مسبوق بذوي الهمم داخل الدولة المصرية، وذلك على مدار السنوات العشر الماضية، مضيفاً: «كانوا مهمشين لسنوات طويلة ولم يكن هناك أي اهتمام بهم داخل الدولة، بخلاف اليوم الذي يشهد تطوير وتحديث للأدوات ودمجهم داخل المجتمع وسوق العمل وتوفير الخدمات بقدر الإمكان لهم».

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الخدمات المقدمة لذوي الهمم من المجتمع تشمل كافة المجالات، وتم وضع نقاط في غاية الأهمية في دستور 2014 لذوي الهمم لتمكينهم ودمجهم داخل المجتمع المصري والاهتمام بهم.

وتابع، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بذوي الهمم وذلك منذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي إدارة البلاد، لإيمانه الشديد بامتلاكهم طاقات كبيرة وقدرات خاصة قادرة على أن تفيد وتضيف للمجتمع.