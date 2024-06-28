خبير لغة جسد: بايدن وترامب ظهرا بأداء مختلف عن مثيله خلال الأعوام السابقة

قال شهاب عمار، خبير في لغة الجسد، عن تعبيرات الرئيس جو بايدن، والرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة التي جرت بينهما، أن بايدن وترامب ظهرا بأداء مختلف عن مثيله خلال الأعوام السابقة، فنحن نتكلم عن رجلين الأول 81 سنة والثاني 78 سنة، فالمناظرة كانت تحمل دلالات كثيرة وملامح.

وأضاف "عمار"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يتعلق بالتفاصيل ونظرات العين الدقيقة أو الوجه، ظهر ترامب لأول مرة بملامح وجه تدل على الجدية والصعوبة، بالإضافة إلى الغضب والتحدي الحقيقي.

وأوضح:"بنفس الوقت أن لغة ترامب كانت تسيطر عليها الجدية والغضب بنفس الوقت، وهذه واحدة من الملامح في لغة جسده الطبيعية التي يريد أن يرسمها في أذهان ووعي الجمهور العالمي.

نوه "عمار" أنه خلال المناظرة لم يتوقف عن تحريك إحدى يديه ضمن خطابه أو حديثه، مضيفًا أن المناظرة الرئاسية الأمريكية "خطاب شيخوخة" وبايدن بدا وكأنه "تمثال شمع".