بـ2,750 مليون جنيه.. حبس عاطل صنع 25 كيلو أستروكس في المعصرة

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بتصنيع المواد المخدرة بمنطقة المعصرة، وعثر بحوزته علي 25 كيلو استروكس وسلاح ناري.



و أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة، وإتخاذه من "مغسلة سيارات مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة وكراً لتصنيع وتخزين مخدر الإستروكس.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها.. وعُثر بداخلها على (25 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر البودر- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- مجموعة من أدوات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,750 مليون جنيه تقريباً ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.