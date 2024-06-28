المنيا.. رئيس مطاي: لا تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة

عقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي اجتماعا تنفيذيا اليوم الجمعة بالقاعة الصغرى لمجلس مدينة مطاي، بحضور ربيع عبد العظيم والدكتور هشام حسانين نائبا رئيس المركز، ورؤساء القرى والاحياء وأعضاء التنظيم، ومديري إدارات الزراعة، والإصلاح الزراعي والري والطرق والصرف الصحي بمطاي، ومسئولي الحملة الميكانيكية، ومدير الإزالات ومسئولي المتغيرات المكانية، لمناقشة كافة الاستعدادات لتنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز مطاي.

وأكد رئيس مدينة مطاي، أن هذه الموجة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية.

رئيس مدينة مطاي: خطة متكاملة لرصد ومتابعة حالات البناء المخالف

وأشار رئيس مدينة مطاي إلى وضع خطة متكاملة لرصد ومتابعة حالات البناء المخالف والتعامل معها فى المهد ، وإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة، وتحديث قاعدة البيانات وإعداد حصر للحالات بالتنسيق مع جهات الولاية ، مؤكدًا على ان الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي، لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة وأملاكها.

وأضاف رئيس مدينة مطاي، أنه يجب العمل على تيسير ملف التصالح للمواطنين جنبا الي جنب مع تحقيق الازالات الفوريه والعقوبات الرادعه للمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتجهيز والاعلان عن بدء انطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي من المقرر تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو القادم، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، وذلك لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات المخالفة بشكل فورى تحقيقا للصالح العام.

449257297_786928890284472_1690964019657884153_n

449258665_786928753617819_6865910184138922019_n

449261591_786929166951111_6777144302457609930_n

449265331_786926843618010_524682574349170237_n

449266757_786928790284482_8498325516509579263_n

449268522_786929100284451_8575461695149723711_n

449271089_786928846951143_2393165730548072647_n

449275532_786929300284431_1143282994539459640_n

449281999_786929233617771_9182009987474582315_n