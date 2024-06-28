درة تاج العدالة الاجتماعية.. تعرف على أهم جهود مبادرة "حياة كريمة"

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، عبر شاشتها تقريرًا عن جهود مبادرة "حياة كريمة"، وما أحدثته من نهضة شاملة للبنية التحتية والمؤسسات الخدمية في الريف المصري، لتبقى حياة كريمة درة تاج العدالة الاجتماعية لتحسين حياة المصريين.

وأوضح التقرير أن الريف المصري حظي باهتمام بالغ في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، فكان على أجندة أولويات الدولة المصرية بعد أن أنهت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عصور التهميش في جميع قرى مصر، بعدما ظلت عقودًا طي النسيان.

وتابع: "كما أدرجت مبادرة حياة كريمة قطاعات متنوعة باسم المشروعات التنموية للفئات المستهدفة لتمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لها، منها على سبيل المثال مراكز تجميع وتصنيع الألبان وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب، وغيرها من المشروعات التي يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهليها المهنية".

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة كمشروع قومي ضخم يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية والعشوائية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.