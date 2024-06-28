وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد شاب بمسيرة إسرائيلية فى حى الزيتون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، نقلا عن الإعلام الفلسطيني، باستشهاد شاب برصاص مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى وقوع عدد من الإصابات.

وكشفت وسائل الإعلام الفلسطينية، عن وقوع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال وقصف مدفعي مكثف وسط الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، أن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية

كما اقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى وسط دعم من جيش الاحتلال، اليوم الجمعة.