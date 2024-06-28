تجديد تكليف علي حسين مديراً لمركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً؛ بتجديد تكليف الدكتور علي حسين المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات، بكلية الحاسبات والمعلومات، بالجامعة؛ بالعمل مديراً لمركز تطوير نظم المعلومات الإدارية (MIS)، بالجامعة.

ووجّه المنشاوي؛ بضرورة تعزيز دور مركز نظم المعلومات الجامعي، في إرساء ركائز التكنولوجيا المتطورة، داخل مختلف قطاعات العمل بالجامعة؛ تحقيقاً للمزيد من الإضافات النوعية في مستوى الخدمات المقدمة لكافة منتسبي الجامعة، ورفع مستوى الأداء، خاصةً في ظل منظومة التطوير، والتحديث الشاملة، التي اتخذتها الجامعة في مسيرتها نحو التحول إلى جامعة ذكية متطورة، ضمن جامعات الجيل الرابع، مهنئاً الدكتور علي حسين، ومتمنياً له مزيداً من التقدم، والازدهار.

يُذكر أن؛ الدكتور علي حسين حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات، من كلية الحاسبات، جامعة أسيوط عام 2008، ودرجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات عام 2013، ثم درجة الدكتوراة في مجال تأمين شبكات إنترنت الأشياء عام 2021، وتدرج في عددٍ من الوظائف الإدارية بالجامعة، من بينها: المدير التنفيذي لمركز استشارات الحاسب، ومشرف على وحدة التحليل الإحصائي، بمركز الخدمات العامة للرسائل والبحوث، إلى جانب تعيينه مديراً لقطاع التعليم عن بعد، بوحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU، ثم مديراً لمركز تطوير نظم المعلومات الإدارية.