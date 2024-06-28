غرفة الغوص: رصد 21 شركة سياحة تزاول الأنشطة البحرية دون ترخيص

قالت لجنة تسيير الأعمال بغرفة الغوص والأنشطة البحرية، ان الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار شكلت لجان مشتركة بالتفتيش على المنشآت وأماكن تنفيذ الانشطة في الشواطئ للتأكد من الالتزام بمعايير الامن والسلامة والاشتراطات الفنية المقررة وذلك في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضحت الغرفة في بيان، أنه في محافظة البحر الأحمر تم المرور على ٦١٠ منشأة منها ٢٦ كيان غير مرخص، وتم رصد ٥٨ مخالفة بمراكز غوص، و١٠٧ مخالفة في مراكز انشطة بحرية، و٦٠ مخالفة في ويخوت السفاري وتم تقديم ٢٠ مساعدة لترخيص الكيانات غير القانونية ، أما في محافظة جنوب سيناء فقد تم المرور على ٣٦٣ منشأة وضبط ٣٥ كيان غير مرخص و٦١ مخالفة في مراكز غوص و٦٣ بمراكز انشطة بحرية و٢٠ مخالفة في اليخوت السفاري وتقديم ١٠ مساعدات لتقنين كيانات غير مرخصة كما تم ضبط ٢١ شركة سياحة تزاول الأنشطة البحرية دون ترخيص.

وتابعت اللجنة: "وفي مجال المعينات تم ايفاد لجان الى البحر الاحمر وجنوب سيناء وأجرت ١١٨٨ معاينة بينها ٨٨ مقر جديد ٢٩٩ معاينة فنية وأيضا ٢٩١ معاينة ايزو و٧٦ معاينة سياحية، و٤٧١ معاينة كاملة".