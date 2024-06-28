رئيس نادى قضاة البحيرة يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة يونيو

بعث المستشار حامد عيساوي، رئيس نادي قضاة البحيرة، والأمين العام للمجلس الإستشاري لرؤساء أندية قضاة مصر، بتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.



وقال المستشار حامد عيساوى في بيان له اليوم الجمعة، : "يطيب لي أن أتقدم للرئيس عبد الفتاح اليسي رئيس الجمهورية بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات وأسمي آيات التقدير لإنتصار الإرادة الشعبية التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو وأن مواقف فخامته الجادة والشجاعة ضد قوى الفساد والطغيان والإرهاب وانحيازه الكامل لإرادة الشعب أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الوطنية والاستقرار من أجل شعب مصر العظيم الذي يخطو خطوات ثابتة يحدوها الأمل والرجاء في استشراق أرحب الآفاق في التقدم والرقي والازدهار تحت قيادة فخامته الحكيمة والرشيدة ".



وتابع عيساوي : ثورة 30 يونيو كانت وستظل درساً لكل من يفكر في العبث بمقدرات هذا الوطن حيث وقف جموع المصريين الشرفاء ليقولوا كلمتهم الخالدة مضيفا أن مصر منذ ثورة 30 يونيو استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقةعلى جميع الأصعدة واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها في أمن واستقرار المنطقة في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى في ظل الظروف الصعبة التي مر بها العالم بأسره.



وأعرب رئيس نادي قضاة البحيرة، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يبذله من جهود مخلصة لبناء مصر الجديدة القادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها.

وناشد عيساوي جموع الشعب المصري كل في مجال عمله ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب العظيم.