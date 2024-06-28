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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلى أمام المقاولون فى الدورى

فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي
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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
 

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى: 
حراسة المرمى :احمد صبحى 
خط الدفاع : سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، ايمن اشرف، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو 
خط الوسط : محمد فتحى، احمد النادرى، محمد هلال 
خط الهجوم : ياو انور، اسامة فيصل 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى : حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى اكا، امير مدحت، احمد مدبولى، موسي فراوى، جريندو.

اسامة فيصل البنك الأهلي مواجهة المقاولون الدوري الممتاز