أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلى أمام المقاولون فى الدورى

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .



وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى :احمد صبحى

خط الدفاع : سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، ايمن اشرف، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، احمد النادرى، محمد هلال

خط الهجوم : ياو انور، اسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى : حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى اكا، امير مدحت، احمد مدبولى، موسي فراوى، جريندو.