رئيس مدينة الشهداء يتفقد مستجدات ملف التصالح بالمركز التكنولوجي

تفقد اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية اليوم يرافقه محمود عبد الدايم نائب رئيس المدينة، سير العمل بالمركز التكنولوجي بديوان مجلس المدينة وأعمال أرشفة ملفات التصالح واستخراج شهادات البيانات وذلك في إطار الجهود المبذولة للنهوض بملف التصالح من خلال استيفاء الملفات وأرشفتها إلكترونياً.

ووجه رئيس المدينة باستمرار العمل في استقبال طلبات المواطنين واستيفاء الملفات وأرشفتها إلكترونياً بجميع أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى الانتهاء منها جميعاً.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالانتهاء من أرشفة جميع ملفات التصالح أولاً بأول وتسريع معدلات الإنجاز بالملف وكذلك المتابعة المستمرة لكافة الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووصول الخدمات إليهم وفق الموعد القانوني لها.

ري وتنظيف أشجار المبادرة الرئاسية بقرى مركز الشهداء

كما تواصلت اليوم أعمال ري أشجار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" بقرى مركز الشهداء بمتابعة سكرتيري الوحدات القروية تنفيذاً لتوجيهات اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بالرعاية المستمرة للأشجار حفاظاً على سلامتها لضمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية سواء من الناحية الإجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.