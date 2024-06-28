رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يونيو

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة ، و بأصدق الأمنيات في هذه المناسبة العظيمة ندعو المولى - عز وجل - أن يوفق سيادته في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وقال حسين زين إن ثورة يونيو أحد أهم وأعظم إنجازات الشعب المصري الذي أظهر عزيمة وشجاعة من أجل الحفاظ على مصر وهويتها وثقافتها وأمنها واستقرارها فى مواجهة قوى الشر والتطرف ، وكان هذا الإنجاز العظيم حدثا فارقا و نقطة انطلاقة كبيرة نحو بناء جمهورية ديمقراطية حديثة نعتز ونفخر بها و حمل أمانتها ابن مصر المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط مخاطر وتحديات جسيمة ، وحمى إرادة الشعب جيش وطني عظيم وبفضل الله وتكاتف المصريين تمكنا من عبور تلك المخاطر والصعاب لنمضى بخطى واثقة على طريق الإصلاح و التنمية وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة نواكب بها متغيرات وتطورات عالمية كبيرة ، و ستضع مصرنا الغالية فى مصاف الدول المتقدمة .

وأضاف حسين زين إن ما تحقق من انجازات وتنمية في كافة المجالات منذ ثورة يونيو فى ظل القيادة الواعية الحكيمة قد مكن الدولة المصرية من مواجهة أزمات اقتصادية عالمية ، لنمضى بثبات نحو تحقيق المزيد من الانجازات الغير مسبوقة واستكمال مسيرة التنمية والتحديث والتطوير فى مختلف المجالات .