افتتاح أولى ليالي "لعبة النهاية" على مسرح الطليعة.. صور

افتتح المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، أولى ليالي العرض المسرحي "لعبة النهاية" مساء أمس الخميس، بقاعة صلاح عبدالصبور في مسرح الطليعة بالعتبة، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

وتعرض المسرحية يوميًا ما عدا يومي الاثنين والثلاثاء إجازة المسرح، ويفتح شباك التذاكر بالمسرح من السادسة مساء أيام العرض.

"لعبة النهاية" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، ومن بطولة الفنانين: ليماء جعفر، محمد فوزي الريس، محمد صلاح السيسي، د. محمود ذكي، وبمشاركة أعضاء الفرقة.

العرض ديكور أحمد جمال، تصميم أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمد عبدالوارث، والمسرحية من تأليف الكاتب المسرحي الإيرلندي من صمويل بيكيت، ومن إعداد وإخراج السعيد قابيل.