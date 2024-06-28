تعليم البحيرة تعلن نتيجة مسابقة "معلمون مبدعون".. تعرف عليها

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن نتيجة مسابقة "معلمون مبدعون" الدورة الثانية، التي أطلقتها إدارة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية والتي يرأسها هاني قدري.

وضمت لجان التحكيم الأسماء التالية:

الدكتور محمد أبو على، أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة دمنهور.

الدكتور محمود عسران، أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية التربية للطفولة جامعة دمنهور.

الدكتورة شيرين فتيحة، مدرس الدراما والنقد بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور.

الدكتورة رحاب ربيع، مدير المكتب الفني بالمديرية المركزية وكبير إخصائي تطوير.

أحمد أبو عياشة موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية المركزية.

حسن خليفة موجه عام التربية الفنية.

إيمان صالح موجه أول تربية فنية بالمديرية المركزية

الفائزون في مجال شعر الفصحى

المركز الأول: عمرو محمد فودة (أبو المطامير).

المركز الثاني عبد اللاه إبراهيم أحمد (كوم حمادة).

المركز الثالث: رشا صلاح كامل (التحرير).

أسامة على ناصف (التحرير).

الفائزون في مجال شعر العامية

المركز الأول: فاتن عبد الوهاب ناميش (المحمودية)

محمد عبد الفتاح فؤاد (النوبارية)

المركز الثاني شيماء فهمي تهامي بندر كفر الدوار)

المركز الثالث على سليم بندر كفر الدوار)

محمد حسن أحمد (النوبارية) نادر الأسيوطي (إيتاي البارود).

الفائزون في مجال القصة القصيرة

المركز الأول كرم الصباغ (أبو المطامير)

المركز الثاني عبير عبد المجيد صابر حوش عيسى)

المركز الثالث هاني محمد علي (إيتاي البارود)

أحمد أحمد محمود (المحمودية)

الفائزون في مجال التأليف المسرحي

المركز الأول: بسمة العصار (مركز دمنهور)

المركز الثاني: سعيد محمد المنزلاوي (حوش عيسى)

المركز الثالث: السيد سالم حسين (الرحمانية)

الفائزون في مجال الغناء

المركز الأول: وسام بكر

(مركز دمنهور)

المركز الثاني: محمد ناصر

(بندر دمنهور)

المركز الثالث: أشرف عبد المنعم (ابو المطامير)

الفائزون في مجال شعر العزف

المركز الأول: بسمة صالح مسعود (بندر دمنهور)

المركز الثانى: احمد عبد الرحيم (مركز دمنهور)

المركز الثالث: عمر فاروق الشرقاوى (مركز دمنهور)

الفائزون في مجال وسيلة تعليمية مبتكرة

المركز الأول روز هنري جرجس (أبو حمص)

المركز الثاني: يسري أحمد جاد (كوم حمادة)

المركز الثالث: عبير عبد الستار (بندر كفر الدوار)

وفاء الزيني (بندر كفر الدوار).

الفائزون في مجال فيديو تعليمي

المركز الأول: رحمة جمال السيد (مركز دمنهور) المركز

الثاني: مي محمد التركمان (مركز دمنهور)

المركز الثالث: عبد الباقي السيد عبد الباقي (رشيد)

الفائزون في مجال الرسم

المركز الأول: دعاء السيد محشية (بندر دمنهور)

المركز الثاني ولاء جلال القشيط (كوم حمادة)

مي كمال مهدي مركز دمنهور)

المركز الثالث: شيماء جلال القشيط (إيتاي البارود)

إيمان محمد عمرو (مركز دمنهور)

الفائزون في مجال أفضل كتاب منشور

تنوعت الكتب المطبوعة التي وصلت إلى المسابقة والتي قام بتأليفها السادة المعلمين في شتى الفروع الشعر والقصة والرواية والمسرح والتاريخ وتحقيق التراث وتنمية بشرية.. إلخ، ومعظم هذه الكتب صدرت ضمن إصدارات الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة ودور نشر عربية ومصرية وهو أمر يدعو للفخر لذا تقرر تكريم كل معلمي البحيرة الذين أثروا المكتبة العربية بإبداعهمز

وفي مجال أفضل مقترح (١٠٠ معلم متمكن مبدع) تم تصنيف المقترحات وسيتم عقد مقابلات خلال بداية شهر يونيو مع السادة المعلمين لبحث مدى إمكانية تطبيق مقترحاتهم

ووجه يوسف الديب وكيل الوزارة، بتنظيم احتفالية لتكريم المعلمين المبدعين الفائزين في المسابقة

الاستعانة بخبرات المعلمين المبدعين في اكتشاف الطلاب الموهوبين في كافة الأنشطة الطلابية لدعم الطلاب وصقل مواهبهم، إقامة لقاء أدبي للمعلمين المبدعين أدبيا ومعرض فني للسادة المعلمين يضم لوحاتهم وأشغالهم اليدوية.

وأكد يوسف الديب على أهمية دعم ورعاية النماذج المبدعة من المعلمين كما ثمن الدور الكبير الذي بذلته إدارة التواصل ودعم المعلمين برئاسة هاني قدري والمحكمين الذين بذلوا جهودا كبيرة في تحكيم الأعمال المشاركة و دعم السادة المعلمين بمحافظة البحيرة متمنيا دوام التوفيق والانجازات المشرفة لتعليم البحيرة طلابا ومعلمين.



