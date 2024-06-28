النمر يتابع سير العمل بمجمع المواقف في أشمون

تفقد اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، سير وانتظام العمل بمقر مجمع المواقف بأشمون للوقوف علي مدي الإلتزام بخطوط السير المقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون ، وكذا الالتزام بتعريفة الركوب المقررة وعدم الزيادة علي المواطنين ،والإلتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعدالة والتصدي لجشع بعض السائقين لضمان إنتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة.

كما تم متابعة أعمال العناية بالاشجار التي تم زراعتها بالمجمع واستمرار أعمال الرش والري لها.

جاء ذلك بحضور سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة ، ومسئولي مشروع المواقف بأشمون .

ووجه النمر مدير مشروع المواقف بالمجلس بضرورة التشديد علي وضع الملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات .

كما وجه النمر رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون



كما شن رئيس مركز ومدينة أشمون حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون ،وخلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

جاءت هذه الحملة بحضور سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة ، وقسم الاشغالات بأشمون .

من جانبه أكد النمر إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الإنضباط إلى الشارع.

وشدد النمر على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال تعيق الطريق وتضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.