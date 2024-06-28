محلية إهناسيا تكثف جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة ناصر سيف النصر، الإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة نصف قيراط من الأرض الزراعية بقرية كفر أبو شهية التابعة لمجلس قروي ننا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع حماية الأراضي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، كما تم إيقاف وإزالة اعمال بناء مخالف على حرم مصرف محمد إسماعيل بقرية العواونة.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

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