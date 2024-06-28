بسبب خلافات مع شقيقه.. انتحار شخص شنقا بالمنيا

أقدم شخص على الانتحار بشنق نفسه، بقرية البلاعزتين بمركز العدوة شمال المنيا بسبب خلافات مع شقيقه.

تلقي اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير أمن المنيا للشمال، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية البلاعزتين بوجود ربيع م ع ٥٦ سنة مشنوقا داخل منزله.

علي الفور شكل اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، فريق بحث جنائي بقيادة العميد حمدي، رفعت رئيس مباحث المديرية، ومعاونة الرائد هشام ابو العلا، رئيس مباحث العدوة، وبالانتقال تبين قيام المذكور بشق نفسه بحبل داخل منزله إثر خلافات أسرية مع شقيقه الذي اتهمه بالسرقة.

وأضافت تحريات مباحث مركز العدوة بأنه كان قد تم عقد جلسة عرفية بين الشقيقين أمس الخميس وتبين ثبوت اتهام السرقة.

وفوجئت أسرة المذكور وأهالي القرية بقيام الأخير بشنق نفسه ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

تم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي العدوة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.