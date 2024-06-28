محلية الفشن ببني سويف: توريد 60 طنًا من القمامة لمصنع تدوير سمسطا

تابع محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الفشن، جنوب محافظة بني سويف، أعمال منظومة المتغيرات المكانية الفرعية بالوحدة المحلية، لمراجعة كل المتغيرات والإجراءات المنفذة لرصد جميع المخالفات في البناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الفوري مع المخالفة.

وأوضح رئيس مدينة الفشن في بيان له اليوم، أنه أشرف على أعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة في الطريق الدائري للمدينة، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة والتجميل اليومية في شوارع المدينة ومداخل القرى والطرق المؤدية إليها، والتي تم خلالها توريد أكثر من 60 طنًا من القمامة لمصنع تدوير سمسطا، فيما تم متابعة العمل بالمركز التكنولوجي مع استمرار توافد المواطنين للتقديم على شهادات البيانات الخاصة بالتصالح.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية والانضباطية بكل الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل للخدمات كافة التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

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