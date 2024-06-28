احذر من المشروبات الغازية في الطقس الحار.. لهذا السبب

يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول المياه الغازية في أيام الصيف الحار ، هذا الإحساس الذي يوفره لك في البداية المشروب الغازي بالبرودة المؤقتة والهدوء والاسترخاء إن هو إلا إحساس مؤقت يخفي الكثير وراءه الكثير من الأضرار الصحية وتأثير علي الجسم والجهاز الهضمي والكلي لنوعية هذه المشروبات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع meal village المهتم بالتغذية.

تحتوي المشروبات الغازية على كمية عالية جدا من السكر ما يجعلها غير صحية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وعلى الرغم من الشعور المبدئي بالبرودة التي توفرها هذه المشروبات إلا أنها فيما بعد تؤثر بشكل سلبي على الجسم.

المشروبات الغازية تجعلك جائع بعد شربها لأنها صاحبة مذاق السكري، ما ينشط الرغبة في تناول الطعام وعدم الشعور بالشبع والامتلاء، بخلاف الأطعمة والمشروبات الصحية الغنية بالألياف مثل مشروبات الفاكهة والخضراوات.

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع petuz india أن المشروبات الغازية تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية وصودا وملح ليمون، تؤدي لارتفاع درجة حرارة الجسم خاصة لمن لديهم تحسس ما، كما أنها تجعل الفم وصحته معرض لأمراض مختلفة، نتيجة تناول كمية من السكريات الذي يتراكم بين الأسنان والضروس ما يجعلها عرضة للتسوس وتآكل طبقتها.

المشروبات الغازية قد تؤدي إلى ضعف الترطيب في جسمك ، لأنها تعمل على إنقاص سوائل الجسم تدريجيا من خلال العرق والبول ما يجعلك عرضة لعدم الترطيب والشعور بأعراض الجفاف بين الوقت والآخر.

وتزيد المشروبات من تناولك لكميات كبيرة من الطعام ما يجعلك عرضة لاضطرابات الهضم والمعدة فهي غير هاضمة للطعام على عكس ما يظن البعض.