انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بأوقاف الفيوم بمسجد الإبياري

عقدت مديرية أوقاف الفيوم برنامج: " لقاء الجمعة للأطفال"، من مسجد الإبياري التابع لإدارة يوسف الصديق (غرب الوادي) اليوم الجمعة.

وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

وجاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور كل من:الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والشيخ يحيي محمد مدير عام الدعوة، والشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات، والشيخ محمد عبد المنعم مدير الإدارة، والدكتورة هدى حميد مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والواعظة الدكتورة هبة مختار.

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