بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة بالمنيا

حصلت “البوابة نيوز” علي أسماء ١٥ شخصا أصيبوا في حادث سير بمدخل قرية صفط الشرقية بالمنيا.

تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا بوقوع حادث سير انقلاب سيارة ربع نقل.

أسفر الحادث عن إصابة ١٥ شخصا هم: (مريم حسين جمال ١٥سنة- عبد الرحمن جمال عبد العزيز ١٠سنوات-دعاء محمد معروف ١٦سنة-هدير محمد معروف ١٣سنة -شيماء طه عطية ٣٣سنة-فرحة احمد عبد الله ١٥سنة -شيماء رجب دياب١٣سنة- اسماء احمد جمعة ١٣سنة-نورا محمد عطية١٥سنة- هبة فيصل عطية ١٥سنة-تحمد رمضان خلف ١٦سنة- جني عبد الرحمن رمضان ٨سنوات-دولت أمام علي ٥٢سنة-كريم محمد عطية ١٢سنة-احمد عمران بهلول١٧سنة )، جميعم مقيمون بقرية الداودية شرق النيل .

وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، وجرى ازالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق .