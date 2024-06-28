انتحار طفل داخل كوافير حريمي في الفيوم

أقدم صبي يبلغ من العمر 14 عاما، على إنهاء حياته، عن طريق شنق نفسه داخل حمام بيوتي سنتر حريمي يعمل به بمنطقة البحاري بحي الجون بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة .

البداية كانت عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من صاحب بيوتي سنتر حريمي بالعثور علي جثة صبي مشنوق داخل الصالون بحي الجون بدائرة قسم ثان الفيوم.



وعلى الفور انتقل رجال مباحث مركز شرطة ثان الفيوم، برئاسة الرائد هشام علي حسن رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، وبإشراف العقيد محمود هيبه مفتش مباحث القسم إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين إقدام صبي على الانتحار من خلال ربط طرف كوفية بالجنش الحديدي بسقف الحمام داخل بيوتي سنتر حريمي، وربط الطرف الآخر حول رقبته، وبمناظرة رجال الشرطة للجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية سوى آثار حول الرقبة.



وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة ثان الفيوم تفاصيل العثور على صبي مشنوق داخل بيوتي سنتر حريمي ، بمنطقة حي الجون ، ويدعى «يوسف . ج » 14 سنة، مقيم بعزبة الصعيدي التابعة لمركز الفيوم ، حيث قالت أن المتوفي يعمل في الصالون واقدم على شنق نفسه بسبب مروره بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة.

وقالت التحريات أن الطفل يعاني من اكتئاب حاد مما دفعه إلى شنق نفسه داخل الصالون، وأشارت إلى أن الواقعة ليس فيها شبهة جنائية، وأنه حاول التخلص من حياته بسبب معاناته.

فيما أكدت أسرة الصبي أنه ليس هناك أي مشاكل اسرية مع نجلهم المتوفى قائلين" إحنا مدلعينه".

و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الطفل لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.