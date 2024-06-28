ads
الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طب أسوان تحصد المركز الثاني في مسابقة جراحي المسالك البولية

قسم المسالك البولية
قسم المسالك البولية بطب أسوان يحصد المركز الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات جامعة أسوان، عن تحقيق قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري في جامعة أسوان، إنجازاً مرموقاً بفوزه بالمركز الثاني في مسابقة الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية لجامعات صعيد مصر (Egypt URO Genius League 2024 )، والتي نظمت يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 في رحاب جامعة بني سويف.

وأشار" الدهشوري" إلي أن المسابقة شهدت مشاركة خمسة جامعات من صعيد مصر، وجاء ترتيبها النهائي كالتالي: جامعة بني سويف في المركز الأول، جامعة أسوان في المركز الثاني، جامعة جنوب الوادي في المركز الثالث، جامعة أسيوط في المركز الرابع، وجامعة المنيا في المركز الخامس.

وتقام هذه المسابقة لأول مرة هذا العام، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات والمنافسة العلمية الشريفة بين أطباء وأقسام المسالك البولية في صعيد مصر.

وأوضح عميد كلية الطب أن فريق قسم المسالك البولية بجامعة أسوان الفائز بالمركز الثاني ضم كلاً من الدكتور محمد لطفي، والدكتور أحمد دسوقي، والدكتور محمود فتحي، المدرسين بقسم المسالك البولية في كلية الطب بجامعة أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد مصطفى، رئيس قسم المسالك البولية ووكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة.

وهنأ الدكتور محمد زكي الدهشوري جميع أعضاء الفريق والقسم على هذا الإنجاز الرائع، مشيداً بجهودهم في تحقيق هذا النجاح والتفوق.

IMG-20240628-WA0007
IMG-20240628-WA0007
IMG-20240628-WA0006
IMG-20240628-WA0006
كلية الطب جامعة أسوان قسم المسالك البولية مستشفى اسوان الجامعي المركز الثاني قسم جراحة المسالك البولية كلية الطب البشري أخبار محافظة أسوان