طب أسوان تحصد المركز الثاني في مسابقة جراحي المسالك البولية

أعلن الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات جامعة أسوان، عن تحقيق قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري في جامعة أسوان، إنجازاً مرموقاً بفوزه بالمركز الثاني في مسابقة الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية لجامعات صعيد مصر (Egypt URO Genius League 2024 )، والتي نظمت يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 في رحاب جامعة بني سويف.

وأشار" الدهشوري" إلي أن المسابقة شهدت مشاركة خمسة جامعات من صعيد مصر، وجاء ترتيبها النهائي كالتالي: جامعة بني سويف في المركز الأول، جامعة أسوان في المركز الثاني، جامعة جنوب الوادي في المركز الثالث، جامعة أسيوط في المركز الرابع، وجامعة المنيا في المركز الخامس.

وتقام هذه المسابقة لأول مرة هذا العام، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات والمنافسة العلمية الشريفة بين أطباء وأقسام المسالك البولية في صعيد مصر.

وأوضح عميد كلية الطب أن فريق قسم المسالك البولية بجامعة أسوان الفائز بالمركز الثاني ضم كلاً من الدكتور محمد لطفي، والدكتور أحمد دسوقي، والدكتور محمود فتحي، المدرسين بقسم المسالك البولية في كلية الطب بجامعة أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد مصطفى، رئيس قسم المسالك البولية ووكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة.

وهنأ الدكتور محمد زكي الدهشوري جميع أعضاء الفريق والقسم على هذا الإنجاز الرائع، مشيداً بجهودهم في تحقيق هذا النجاح والتفوق.

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