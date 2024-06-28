أبوشقة: 30 يونيو أول لبنة في بنيان الجمهورية الجديدة.. والسيسي رسخ معاني الوطنية

تقدم المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بالتهنئة الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والي القوات المسلحه المصريه ، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، مؤكداً بأنها ثورة فرقت بين الحق والباطل ، وأنها اول خطوة في تاريخ مصر الحديث واول لبنة في بنيان الجمهورية الجديدة، وستظل ملهمة للمصريين لمواجهة التحديات.

وأضاف أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن ماقام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجهاض لمخططات دولية ، كان تهدف إلي تقسيم مصر وتفتيتها وزوالها ، حفر في سجلات التاريخ باسم زعيم وطني شجاع ، حافظ علي وطنة ، وستظل مواقف هذا البطل المصري ، تدرس ورسخت معاني النبل والأخلاق والشرف والوطنية.

وتابع أبوشقة بأن 30 يونيو أصبحت ملهمه للشعوب، التي تعاني من حروب الجيل الرابع بالتفتيت والتخريب والدمار ، وأصبحت مسار اعجاب لكل الدول الراعية للسلام والاستقرار ، وباتت ثورة المصريين نموذج فخر لالتحام قوي الشعب مع جيشة للخلاص من الجماعات التي أرادت اختطاف الوطن.

وبين وكيل الشيوخ أن ماحدث من إنجازات وتنميه حقيقية علي أراض الواقع بعد 30 يونيو هي معجزات حقيقية ، وكانت تحتاج إلي مئات السنين ، تم بناؤها في مدة قصيرة لتؤكد أن الإرادة المصرية فولاذية عصية على كل معتد.

وطالب أبو شقة في ذكري ثورة 30 يونيو بالالتفاف حول الرئيس السيسي والقيادة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية ، والتي لم تنجح منذ 11 عاما، وعادت لتطل برأسها بحروب اقتصادية ، ولكن مصر باقية وحاضرة وستظل رايتها خفاقه في عنان السماء وستقهر المستحيل .