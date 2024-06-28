لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية: التصويت مستمر في مراكز الاقتراع بالخارج

قال أمين لجنة الانتخابات الإيرانية والمتحدث باسمها محسن إسلامي، إن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية مستمر داخل الدوائر الانتخابية في الخارج، موضحا أنه لم يتم الإعلان عن انتهاء العملية لدى أي دائرة في أنحاء العالم حتى الآن.

وأشار إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إلى أن عملية الانتخابات الرئاسية الـ 14 بدأت منذ الساعة الثامنة صباحًا، فقد تم توزيع أسماء وأرقام المرشحين للانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء البلاد حسب الترتيب الأبجدي.

وأوضح أن عدد مراكز الاقتراع داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المخصصة للانتخابات الرئاسية الـ 14، يبلغ 58 ألفا و640 مركزا ويمكن لمواليد 29 یونیو 2006 المشاركة في هذه الانتخابات.

وأفادت وكالة أنباء (إرنا) بأن البعثات الإيرانية وبما يشمل السفارات والقنصليات العالمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدول المختلفة، شرعت في المهام الموكلة إليها من أجل تنفيذ عملية الاقتراع واستقبال الناخبين الإيرانيين للإدلاء بأصواتهم.

وبحسب لجنة الانتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فان عدد مراكز الاقتراع في الخارج يبلغ 345 مركزا لدى أكثر من 95 دولة.

