الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان الفيزياء غدًا

يستأنف غدًا السبت، طلاب الثانوية العامة 2024، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/2023.

ويؤدي غدًا، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان الفيزياء، والشعبة الأدبية في مادة التاريخ.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وحول مواصفات امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة:

يؤدي الامتحان طلاب علمي علوم ورياضيات

عدد الأسئلة 44 سؤالا اختيار من متعدد، والمقالية 2 ، بإجمالي درجات 60 درجة

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ 434 ألف و574 طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) 102 ألف و827 طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم 207 آلاف و685 طالبا وطالبة.