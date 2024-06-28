تجديد تكليف أحمد قراعة مشرفاً على مركز الخدمة العامة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط

الجمعة 28/يونيو/2024 - 04:03 م

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً؛ بتجديد تكليف الدكتور أحمد صلاح الدين محمد قراعة، الأستاذ المتفرغ بقسم التدريب الرياضي، وعلوم الحركة، بكلية التربية الرياضية، بالجامعة؛ مشرفاً عاماً على مركز الخدمة العامة بالقرية الأولمبية، وذلك لمدة عام.

وهنأ المنشاوي؛ الدكتور أحمد صلاح الدين قراعة ؛على تجديد تكليفه لهذا المنصب المهم، موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهود في تطوير، وتحديث أنشطة القرية الأوليمبية، وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ اهتمام الجامعة بتطوير المنشآت، والأنشطة الرياضية، ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط، تمثل مدينة رياضية متكاملة داخل الحرم الجامعي؛ حيث تضم: صالات الألعاب المغلقة، وصالات الأنشطة، ومجمع السباحة الأولمبي، وصالة الإسكواش، والملاعب المفتوحة، وملاعب التنس الأرضي، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة الجهود؛ للمحافظة على تكامل منظومة الخدمات التي تقدمها الجامعة؛ لأبنائها، وللمجتمع، في مختلف مجالات الرعاية البدنية، والحركية، والاجتماعية، ولكافة الفئات العمرية.

جدير بالذكر؛ إن الدكتور أحمد صلاح الدين محمد قراعة، حاصل على درجتيّ الماجستير، والدكتوراة في التدريب الرياضي من كلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط، والدكتوراة الفخرية من جامعة ليدز بلندن، وتدرج في عدد من المناصب الأكاديمية، والإدارية منها؛ رئيس لقسم التدريب الرياضى، وعلوم الحركة، ووكيل لكلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم عميد للكلية، إلى جانب تعيينه مشرفاً على الأنشطة الطلابية بالجامعة، ورئيساً لقسم العلاج الطبيعي بالمركز التخصصي للحروق، وأشرف على الكثير من الرسائل العلمية؛ لمنح درجتيّ الماجستير والدكتوراة، كما تميز بإسهاماته، ومشاركاته العلمية، في مختلف المحافل المحلية، والإقليمية، في شتى العلوم الرياضية.

