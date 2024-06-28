محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي أطفيح والحوامدية.. تعرف عليها



أصدر اليوم الجمعة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً باعتماد المخططات التفصيلية لمدينة أطفيح ومدينة الحوامدية وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبناء علي موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلستة المؤرخة ٥ / ٦ / ٢٠٢٤ .

وجاء قرار محافظ الجيزة استكمالاً لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكل قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم علي مدار الشهور الماضية اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن البدرشين وأوسيم وأبو النمرس وعدد من القري بالواحات البحرية وكرداسة والصف وجاري الاستكمال.

وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لمدن أطفيح والحوامدية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كل الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه .