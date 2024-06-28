أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن شروط الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بالضبعة وهي كالآتي:

أولا : شروط الالتحاق

المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن 260) درجه ) أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

3- ألا يقل متوسط مجموع مواد الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة %95.

4- التقديم متاح لجميع خريجي الإعدادية العامة الازهرية (بنين فقط من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

5- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 عن 18 سنة.

6- الأولوية في القبول لابناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح في حالة التساوى لمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% من المقبولين.

7- ان يسجل الطالب على الموقع الالكتروني الذي يتم نشره .

8- ان يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .

9- ان يكون لائق طبيا ( اجتياز الكشف الطبي).

10 - يتم سداد مبلغ (3000) ثلاثة الاف جنيها مصريا للطلاب المقبولين مقابل

الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنوياً طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة في

هذا الشأن ( بالاضافة الى المصاريف الحكومية العادية )

ثانيا : إجراءات الاختبارات

1 - يتم سداد مبلغ (250) مائتان وخمسون جنيهاً مصرياً بمنافذ الدفع الالكترونية (غير مسترد ( رسوم التقدم والاختبارات المدارس التكنولوجيا التطبيقية للطاقة

2- يتم عقد اختبار إلكترونى للطلاب يشمل ( اللغة العربية - اللغة الانجليزية -الرياضيات - اختبار ذكاء (IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب الكترونيا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار وتظهر نتيجته بشكل فورى إلكترونياً دون تدخل بشرى ، ويقوم بالتوقيع على ذلك

-3- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الاجمالي للاختبار ، ويتم اختيار عدد (120) طالب الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية ، وفى حالة تساوى الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في الشهادة الاعدادية وفى حالة التساوى يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى درجات مواد ( الرياضيات - العلوم - اللغة الانجليزية)

4- في حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.