هندسة أسيوط تنافس على المركز الأول بمسابقة "Ever Egypt" لتصنيع السيارات الكهربائية

تأهل فريق "موتور سبوت" بكلية الهندسة - جامعة أسيوط؛ للمنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى، بمسابقة "Ever Egypt" ؛ لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي، بالتعاون مع جامعة عين شمس.

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن صعود فريق "موتور سبوت" بكلية الهندسة؛ للمنافسة بمسابقة "Ever Egypt" ؛ لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي يشارك بها أكثر من (٣٠) فريقاً على مستوى الجامعات المصرية.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط؛ بابتكار فريق "موتور سبوت" بكلية الهندسة، صناعة السيارة الكهربائية ذاتية القيادة، والمصنوعة بخامات محلية بنسبة (١٠٠٪)، مؤكدًا قدرة طلاب جامعة أسيوط على خوض المسابقات المحلية، والعالمية؛ في مختلف المجالات، والفوز بمراكز متقدمة فيها.

وأكد المنشاوي؛ حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة بالمسابقات المختلفة، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع، والابتكار، والتواصل مع أقرانهم من مختلف الجامعات، لافتاً إلى أن صعود الفريق الطلابي يعد مؤشراً؛ على مواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ إن فريق "موتور سبوت" بكلية الهندسة، ابتكر سيارة تتميز بخفة وزنها عن مثيلاتها؛ نظراً لاستبدال بعض الأجزاء الحديدية بأجزاء من الألومنيوم، وتعد السيارة المشاركة في المسابقة هي الثالثة للفريق، مشيرًا أن المشروع حظي بدعم مالي من أكاديمية البحث العلمي بقيمة ٧٥٪ من قيمة تصنيع السيارة، و٢٥٪ من إدارة الجامعة من خلال وحدة المشروعات الابتكارية.

وبين الدكتور عزت الميرغني القائم بعمل عميد كلية الهندسة؛ إن الفريق مكون من (٨) طلاب من كلية الهندسة بالفرقة الرابعة ببرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات بالكلية، بقيادة الطالب محمد علاء حمدي، وقد تم إطلاق اسم "غزة" على السيارة المشاركة في المسابقة؛ دعماً للقضية الفلسطينية، و أهل غزة.

و أشارت لولا عطا مديرة إدارة وحدة المشروعات الابتكارية بالجامعة؛ إلى أن المشروع حظي بدعم مالي من أكاديمية البحث العلمي بقيمة ٧٥٪ من قيمة تصنيع السيارة ، و ٢٥٪ من إدارة الجامعة.

جدير بالذكر؛ أن الفريق يشارك في المسابقة تحت إشراف الدكتور محمد صفوت وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد الناصر.