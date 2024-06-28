محافظ مطروح يتابع جهود حل أزمة نقص مياه الشرب

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، استمرار جهود الإسراع فى حل أزمة نقص مياه الشرب في بعض المناطق والتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم، مع متابعة توفير المياه بخطوط الشبكة بالمناطق المستهدفة وفق الجدول اليومى لشركة مياه الشرب بمطروح.

وقام اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، يرافقه المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد؛ بتفقد غراب توزيع المياه بمنطقة الريفية ضمن جهود لجنة الإشراف اليومية، لمتابعة حركة سيارات نقل المياه وعدادات ضخ كميات المياه من الأغربة بالريفية والكيلو 8 وصولا إلى المواطن.

سكرتير عام مطروح: مواجهة أى تجاوزات تثبت بكل حسم

تابع السكرتير العام جهود التيسير على المواطنين مع الدفع بمزيد من السيارات بالأغربة، وأولوية الدفع بسيارات المياه إلى المواطنين الموجودين بأغربة المياه ووصول سيارات المياه، وفقا لقائمة الأسماء وعدم الخروج عن خط السير المحدد ودون أى تجاوزات أو أعباء على المواطن، كذلك تقنين حجز الايصالات وتقليل أعدادها والإسراع في الانتهاء من كشوفات الايصالات السابقة مع مواجهة أى تجاوزات تثبت بكل حسم.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد بحث الأحد الماضي، سبل الإسراع في التخفيف عن المواطنين مع إجراءات عاجلة لحل مشكلة نقص مياه الشرب.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، ووفد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ والدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، ورضا جاب الله، ورؤساء قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس يوسف شعيب مدير قطاع كهرباء مطروح، ومديرى الإدارات المعنية.

محافظ مطروح يوجه بالإسراع من تشغيل باقي وحدات محطة الرميلة بطاقة 65 ألف متر مكعب



وتم التأكيد على البدء اليوم في تشغيل الوحدة الأولى من محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 بطاقة 16.5 ألف متر مكعب/اليوم، وكذلك بدء تشغيل الوحدة الثانية يوم الخميس المقبل؛ لتوفير كميات نحو 33 ألف متر مكعب /اليوم بالخزانات، وضخها على الشبكات بالمناطق بمدينة مرسى مطروح بما يخفف من نقص المياه بنحو 90%، مع الإسراع في الانتهاء من تشغيل باقي وحدات المحطة بطاقة 65 ألف متر مكعب /اليوم خلال نهاية الشهر والتى يتم تنفيذها من خلال إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 2.8 مليار جنيه مع مخاطبة الجهات المعنية لدراسة مقترح التوسع في إنتاجية محطة تحلية مياه كليوباترا إلى 25 ألف متر مكعب/اليوم، والإسراع في بدء استكمال توسعات محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 إلى 130 ألف متر مكعب/اليوم.

ووجه محافظ مطروح بالالتزام بجداول ضخ المياه بالمناطق المحددة والاطمئنان على الضخ والاغلب على أى عقبات بكل منطقة وسرعة حلها فنيا من خلال الشركة، وأن يكون العمل خلال الفترة القادمة على تحديد المناطق المرتفعة والتى لايوجد بها شبكات لتنظيم حركة سيارات نقل المياه إليها.

لجنة لتنفيذ إزالة التعديات على خط المياه بطول الساحل



كما وجه محافظ مطروح بالدفع بلجنة برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام؛ لتنفيذ إزالة التعديات بكل حزم على خط المياه على طول الساحل بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن مطروح، وكذلك الدفع بلجنتين برئاسة المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد؛ لتفقد ومتابعة حركة سيارات نقل المياه وعدادات ضخ كميات المياه من الأغربة بالريفية والكيلو 8 وصولا إلى المواطن، وتكليف مسؤول من شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن حركة جميع سيارات نقل المياه، كذلك تقنين حجز الايصالات من خلال منظومة إلكترونية بين شباك الحجز والأغربة، ومنع حجز أكثر من إيصال لذات العنوان والاسراع في الانتهاء من كشوفات الايصالات السابقة، ومراجعة ومتابعة أجهزة الgps لجميع سيارات نقل المياه ومنع أي تجاوزات أو خروج عن خط السير المحدد للوصول إلى المواطن، ومحاسبة أى تجاوزات تثبت بكل حسم.

وأكد محافظ مطروح ونواب المحافظة، العمل على تقديم كل أوجه الدعم بكل ما هو خارج إمكانيات الشركة للإسراع في حل أزمة نقص المياه وتوفيرها لتخفيف معاناة المواطنين.

سكرتير عام مطروح يتابع ميدانيا العمل بأغربة المياه

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