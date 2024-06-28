"أوبرا العتبة" يرفع لافتة كامل العدد في أولى لياليه بالطليعة.. صور

افتتح المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، أولى ليالي العرض المسرحي "أوبرا العتبة"، مساء أمس الخميس، بقاعة زكي طليمات في مسرح الطليعة بالعتبة، وسط حضور جماهيري، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

وتعرض المسرحية يوميًا ما عدا يومي الاثنين والثلاثاء إجازة المسرح، ويفتح شباك التذاكر بالمسرح من السادسة مساء أيام العرض.

"أوبرا العتبة" إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، ديكور عمر غايات، أزياء مي كمال، إعداد موسيقي حازم الكفراوي، دعاية أحمد مجدي، ومن بطولة: محمد عبدالفتاح، دعاء حمزة، بالاشتراك مع رنا عاصم، بكر محمد، أحمد سعد، هاجر عوض، أمينة صلاح الدين، إياد رامي، غناء أوبرالي روجينا صبحي، محمود ايهاب، والعمل من كتابة وإخراج هاني عفيفي.